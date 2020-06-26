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Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения

Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минздрав снова отложил вступление в силу приказа о необходимости проводить проверку на алкоголь и наркотики водителя при получении медсправки в случае симптомов опьянения. Теперь документ должен вступить в силу не 1 июля 2020 года, а 1 января 2021 года, говорится в тексте проекта приказа.

5 июня стало известно, что Минздрав отказался от намерения проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав. Ведомство решило проводить такие проверки только при наличии симптомов опьянения.

Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. До того момента тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. Приказ Минздрава должен был сделать эти тесты обязательными при получении прав.

Незадолго до 22 ноября 2019 года в соцсетях и СМИ стали появляться сообщения о длинных очередях в кабинеты для медкомиссии и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября справка для ГАИ подорожает с 5000 до 9000 рублей.

21 ноября президент Владимир Путин назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии "чушью". Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее "ползарплаты". Он отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.

Минздрав отменил предыдущий приказ и перенес введение тестирования на июль 2020 года. В Генпрокуратуре тогда предположили, что Минздрав за счет обязательного тестирования пытался решить такую проблему: у ГИБДД нет данных о состоящих на учете наркоманах и алкоголиках, поэтому эти люди могут получать водительские права. Потом прокуроры добиваются, чтобы их лишили прав.

Минздрав Владимир Путин ГИБДД Генпрокуратура

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