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Омбудсмен попросил СК проверить прикрепление петербурженки к участку без ее ведома

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил прокуратуру и Следственный комитет проверить информацию о том, что школьную учительницу из Выборгского района без ее ведома прикрепили к участку по месту работы без ее ведома. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Изменение Конституции

О нарушении Шишлов узнал из телеграм-канала "Ротонда". Там говорится, что учительница узнала о том, что ее прикрепили к участку для голосования недалеко от места работы, когда пришла в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

"При этом заявление об "откреплении" и смене участка для голосования было подано неустановленными лицами от ее имени, с использованием ее персональных данных через сервис "Госуслуги". Очевидно, что проведение этой операции без участия педагога говорит о несанкционированном доступе к ее учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - указал омбудсмен.

Днем ранее о единичных сигналах о нарушениях в первый же день голосования по Конституции сообщил член Петербургского горизбиркома Олег Зацепа. Заслуживающим внимание он назвал на тот момент единственную жалобу о прикреплении к другому избирательному участку без ведома избирателя. Зацепа пообещал, что если проверка подтвердит факт подделки документа, материалы будут переданы в Следственный комитет а если проблема окажется результатом технического сбоя, в избиркоме будут выяснять его причины.

Сейчас уже приняты меры, чтобы открепление избирателя от участка по месту регистр

Хроника 15 января – 26 июня 2020 годаИзменение Конституции
Петербург Петербургский городской суд Конституция Олег Зацепа СКР Александр Шишлов

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