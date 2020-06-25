В Москве вручную сверят списки избирателей во избежание повторного голосования

На дистанционное голосование записались более миллиона человек, сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком после инцидента с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова решил проверить, вычеркнуты ли те москвичи, которые записаны на электронное голосование, из списков на избирательных участках. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Машина пропустила и по какой-то причине не вычеркнула Лобкова из книги избирателей на участковом избирательном участке. Может быть, есть еще такие люди. По моему представлению МГИК рассмотрел эту проблему и принял решение, что сейчас будут вручную проверены все списки на каждом участке. Все 1 млн 51 тысяча 155 человек, то есть весь регистр избирателей, записавшихся на дистанционное голосование", - сказал Венедиктов в четверг.

По его словам, сверка электронного реестра избирателей, записавшихся на дистанционное голосование с книгами избирателей на УИКах состоится в самое ближайшее время. Венедиктов напомнил, что тех, кто записался на электронное голосование, не должно быть в списках голосующих на участках, но в случае с Лобковым этого не произошло и его имя было в книге избирателей на участке.

Во МГИКе пока от комментариев отказались.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по поправкам в Конституцию. Сначала он проголосовал на избирательном участке №141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад. Согласно процедуре, утверждённой ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бюллетени, они смогут проголосовать на участке только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о факте двойного голосования Лобковым: "Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать", - заявила Памфилова в четверг в информационном центре.

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если "кто-то не выполняет свои должностные обязанности". "Процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - сказал Булаев.

Полиция возбудила дело об административном нарушении по факту повторного голосования.