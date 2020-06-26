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Суд решил, что Апфельбаум не знала о преступном замысле Серебренникова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывшая руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум не знала о планах руководителей АНО "Седьмая студия" похитить бюджетные средства, выделенные этой организации на театральный проект "Платформа", говорится в приговоре Мещанского суда.

Апфельбаум, будучи не осведомленной "о преступном плане" и "преступном характере происходящего", "действовала самостоятельно", обеспечивая финансирование и заключение соответствующих соглашений для проекта "Платформа" Серебренникова, установила судья Олеся Менделеева.

При этом создатель АНО Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер организации Алексей Малобродский и экс-гендиректор Юрий Итин, по мнению суда, виновны: они "совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере".

Как следует из приговора, они объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета как субсидии для "Седьмой студии".

Меру наказания для подсудимых суд озвучит в резолютивной части приговора.

По версии обвинения, они похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа" в 2011-2014 годах. Подсудимые вины не признают.

Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский МВД Коронавирус Москва Олеся Менделеева Софья Апфельбаум

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