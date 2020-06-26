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В основу приговора Серебренникову суд положил показания Масляевой и сотрудника Минкультуры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вина бывших руководителей АНО "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина в мошенничестве, а вина бывшей чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум в халатности подтверждается, в первую очередь, показаниями главбуха АНО Нины Масляевой и представителя министерства, установил суд.

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Это говорится в приговоре, который продолжает оглашать судья Мещанского суда Олеся Менделеева. Она напомнила, что материалы в отношении Масляевой выделены в отдельное производство, поскольку она пошла на сотрудничество со следствием.

Также, говорится в приговоре, вина подсудимых подтверждается "показаниями других лиц, приведенными ниже (в приговоре. - ИФ.)".

Суд установил, что "Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере". По версии суда и следствия, они, объединившись в организованную группу и разработав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены АНО из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Апфельбаум не знала об их замысле, но, как установил суд, "совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе". Она приняла документы и отчеты "Седьмой студии" без надлежащей проверки и контроля, что привело к причинению ущерба государству на сумму почти в 129 млн рублей.

Подсудимые вину не признают. По версии защиты, все бюджетные средства, выделенные Министерством культуры, были потрачены на проект "Платформа".

На основном процессе Масляева говорила, что признает вину в том, что составляла фиктивные отчеты и работала с фирмами-обнальщиками. Также она рассказала о "черной кассе" "Седьмой студии" и отметила, что считает, что за время работы в организации она незаконно получила в общей сложности 5 млн рублей зарплаты. Конкретные обстоятельства хищения многомиллионной субсидии из бюджета она суду сообщить не смогла. На собственном процессе бывшая бухгалтер говорила, что не знакома с деталями обналичивания и хищений.

Министерство культуры проходит по делу как потерпевшая сторона.

Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский МВД Нина Масляева Москва Олеся Менделеева Софья Апфельбаум

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