Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными

Режиссер Кирилл Серебренников в Мещанском суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными по так называемому делу "Седьмой студии". Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в числе виновных не названа.

"Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделеевой.

Как следует из приговора, суд установил, что Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студиии" Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета этой организации.

Какое решение суд принял в отношении Апфельбаум - бывшей чиновницы Минкультуры, не входившей в руководство "Седьмой студии - будет известно позднее. Пока судья Менделева заявила, что Апфельбаум не была в курсе замысла своих подельников.

Меру наказания для подсудимых суд озвучит в резолютивной части приговора.

Гособвинение ранее заявило, что создатель АНО "Седьмая студия", художественный руководитель "Гоголь-Центра" Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили 129 млн бюджетных рублей, которые Минкультуры выделило в 2011-2014 годах на проект по популяризации театрального искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ни один из подсудимых вины не признал. Они заявили, что потратили все деньги на постановки, а Серебренников сказал, что гордится "Платформой".

Прокурор Михаил Резниченко попросил для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для Малобродского - пять, для Итина и Апфельбаум - по четыре и назначить всем четверым крупные штрафы. Защита просила их оправдать.

Театральное дело

Уголовное дело бывшего главного бухгалтера АНО Нины Масляевой выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается судом отдельно уже с третьего захода.

Уголовное дело "Седьмой студии" расследуется с мая 2017 года. Обвиняемым сначала вменили хищение более 133 млн рублей. В июне 2020 года потерпевшая сторона - Минкультуры - снизила сумму гражданского иска до примерно 129 млн рублей.

Экспертиза, проведенная во время второго процесса по инициативе гособвинения, установила, что нормативная стоимость мероприятий "Платформы" при выделенных на нее из бюджета 216,5 млн рублей. составляла около 87,5 млн рублей. В итоге обвинение и Минкультуры попросило суд считать ущербом разницу между этими двумя значениями - около 129 млн рублей.

Вместе с тем, экспертиза, которая была проведена при первом рассмотрении дела показала, что рыночная стоимость мероприятий "Платформы" составила 260 млн рублей, то есть почти на 40 млн рублей больше, чем ему было выделено. Защита настаивает на правильности именно этой экспертизы.

При этом обе группы экспертов, которые занимались экспертизами на стадии судебных разбирательств, пришли к выводу, что определить общую сумму всех расходов "Седьмой студии" в 2011-2014 годах не представляется возможным из-за отсутствия в материалах уголовного дела документов бухгалтерского учета.

По версии защиты, все деньги, выделенные Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования. При этом защита не отрицает, что почти вся бухгалтерия "Седьмой студии", которая могла бы доказать невиновность фигурантов, была уничтожена после закрытия "Платформы", однако настаивает, что незаконным обналичиванием денежных средств в АНО занималась бухгалтерия.

Незадолго до окончания процесса почти 4000 деятелей культуры призвали министра культуры Ольгу Любимову отозвать гражданский иск к фигурантам дела. В пресс-службе министерства напомнили, что ведомство является потерпевшей стороной в деле, и отказались комментировать дело до вынесения приговора.