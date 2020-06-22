В СПЧ предложили Минкультуры отказаться от иска по делу "Седьмой студии"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе призвал Минкультуры отозвать свой иск к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии".

"Сейчас у Минукультуры есть замечательный шанс вступиться за очень видных театральных деятелей, приобрести авторитет в той самой системе, которую это министерство курирует, дай бог, чтобы оно этим шансом воспользовалось", - сказал Сванидзе в понедельник "Интерфаксу".

Он добавил, что прокурор затребовал реальный срок для всех фигурантов, "при этом очевидно, что дело сфабриковано, все театральное сообщество воем воет, доказательств никаких нет".

"Тем не менее, дело тянется и тянется. Если эти люди получат реальные сроки, особенно Серебренников, это будет колоссальный удар по атмосфере в стране, которая станет еще хуже, и по репутации нашего суда. Создается ощущение, что наносится серьезный удар по творческой интеллигенции. Все подводит к мысли, что творческая интеллигенция не является любимой социальной группой у власти, мягко говоря. Если и раньше не была, то с ней считались, теперь не считаются", - заявил Сванидзе.

Дело "Седьмой студии"

Обвинение в понедельник попросило суд приговорить к шести годам колонии Серебренникова, обвиняемого в особо крупном хищении бюджетных средств. Кроме того, обвинение попросило запретить режиссеру занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в учреждениях культуры, на три года.

Представитель министерства культуры в прениях сторон заявила о согласии с обвинением в части доказанности вины Серебренникова, оставив решение о наказании на усмотрение суда. Кроме того, обвинение попросило Мещанский суд приговорить к пяти и четырем годам колонии фигурантов дела Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина.

Известные режиссеры Александр Сокуров, Константин Богомолов и Павел Лунгин уже раскритиковали это заявление Минкультуры.

По мнению обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

20 июня российские деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз по так называемому делу "Седьмой студии" и отозвать иск Минкультуры к Серебренникову и других фигурантов дела, письмо подписали без малого 3,5 тысячи человек.