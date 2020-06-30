Омбудсмен предупредила о возможности протестных акций после голосования

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проведение протестных акций после общероссийского голосования по поправкам к Конституции не исключено, но призвала участников оставаться в рамках закона.

"Мы должны быть готовы к тому, что деструктивные силы могут выступать с провокацией, и конструктивные силы могут выступать с общественной позицией. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть подобные акции", - сказала Москалькова в ходе совещания с уполномоченными во вторник.

Она заявила о важности того, чтобы "с двух сторон было соблюдение закона: и со стороны власти, правоохранительных органов, и со стороны людей, которые участвуют" в акциях.

"Нужно, чтобы людям дали возможность высказаться, но закон для всех одинаков", - подчеркнула омбудсмен.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию закончится 1 июля.

Движение "Левый фронт" подавало заявку на согласование митинга численностью до 1000 человек 4 июля, но в мэрии заявку не утвердили. При этом рассматривалась возможность провести это мероприятие в специально отведенном месте в парке "Сокольники", в случае снятия режима повышенной готовности, сообщал "Интерфаксу" первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.