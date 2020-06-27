Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Журналист Ксения Собчак сообщила "Интерфаксу", что на нее и съемочную группу напали во время съемок в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий (Романов) является ковид-диссидентом.

"Нашу съёмочную группу только что избили, на моих глазах, мы вызвали полицию, у нас отобрали все съемки, которые мы сделали, избили журналистов, с которыми я была, меня толкнули, я упала на каменную какую-то штуку и мне не давали встать", - сообщила Собчак.

Собчак уточнила, что "мы будем сейчас давать свидетельские показания".

Мятежный схиигумен

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста, а также решила, что вопрос о поведении священнослужителя рассмотрит епархиальный суд.

Первое заседание суда состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, но, как заявляла епархия, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, спешно покинул заседание.

После заседния 16 июня СМИ сообщили о захвате им Среднеуральского монастыря и об уходе оттуда настоятельницы и нескольких монахинь.

Известно также, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки "распространения в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации". По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.