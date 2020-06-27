Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 27.06В России 627 646+6 852В мире 9 801 572+191 743

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Журналист Ксения Собчак сообщила "Интерфаксу", что на нее и съемочную группу напали во время съемок в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий (Романов) является ковид-диссидентом.

"Нашу съёмочную группу только что избили, на моих глазах, мы вызвали полицию, у нас отобрали все съемки, которые мы сделали, избили журналистов, с которыми я была, меня толкнули, я упала на каменную какую-то штуку и мне не давали встать", - сообщила Собчак.

Собчак уточнила, что "мы будем сейчас давать свидетельские показания".

Мятежный схиигумен

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

В РоссииРелигиовед назвал "дурным анекдотом" ситуацию с захватом священником женского монастыря на УралеЧитать подробнее

Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста, а также решила, что вопрос о поведении священнослужителя рассмотрит епархиальный суд.

Первое заседание суда состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, но, как заявляла епархия, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, спешно покинул заседание.

После заседния 16 июня СМИ сообщили о захвате им Среднеуральского монастыря и об уходе оттуда настоятельницы и нескольких монахинь.

Известно также, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки "распространения в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации". По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.

Ксения Собчак Среднеуральск схиигумен Сергий

Новости по теме

Новости

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Новая газета" пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Послы стран Запада в Москве призвали власти РФ уважать права сексменьшинств

Пандемия коронавируса

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат надбавок врачам

Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к атакам на военных США в Афганистане

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях

Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях

"Ласточки" возобновят рейсы на юге России в субботу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');