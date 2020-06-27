Свердловский омбудсмен изучит скандал с нападением на Собчак в Среднеуральском монастыре

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента с журналисткой Ксенией Собчак и ее съемочной группой в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий (Романов) ранее назвал пандемию коронавируса мифом.

Об этом Мерзлякова сообщила на видеоконференцсвязи со штабом по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, где подводили итоги первых дней.

По ее словам, полиция постоянно советуется с ней по ситуации со схиигуменом Сергием. "Поэтому со мной полицейские просто все время советуются", - сказала она.

Собчак со своей стороны сообщила "Интерфаксу", что на нее и съемочную группу напали во время съемок в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий (Романов) является ковид-диссидентом.

"Нашу съёмочную группу только что избили, на моих глазах, мы вызвали полицию, у нас отобрали все съемки, которые мы сделали, избили журналистов, с которыми я была, меня толкнули, я упала на каменную какую-то штуку и мне не давали встать", - сообщила Собчак.

Позже Собчак сообщила, что она вместе со съемочной группой написала заявление в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо", - написала Собчак в своем телеграм-канале. В монастыре Собчак собирала материалы для своего расследования о схиигумене Сергии.

Не верит в COVID и проклинает

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении, а также решила, что вопрос о поведении священнослужителя рассмотрит епархиальный суд.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки "распространения в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации". По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.