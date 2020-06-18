Религиовед назвал "дурным анекдотом" ситуацию с захватом священником женского монастыря на Урале

Во Всемирном русском народном соборе схиигумену Сергию (Романову) посоветовали назваться схиигуменьей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Фактический захват Среднеуральского монастыря его духовником - схиигуменом Сергием (Романовым), который был отстранен от служения, выглядит "как дурной анекдот", заявил религиовед, глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, Роман Силантьев.

"Благодаря деятельным усилиям бывшего схиигумена Романова мы видим, как драматическая ситуация превращается в комическую. Человек этот быстро прогрессирует в известном направлении и последними заявлениями удивил многих", - сказал Силантьев "Интерфаксу" в четверг.

В первую очередь он обратил внимание на то, что отец Сергий, будучи мужчиной и схимонахом (монахом, соблюдающим особо строгие аскетические правила поведения), захватил власть в женском монастыре и узурпировал полномочия его игуменьи, которую туда официально назначил Священный Синод Русской православной церкви и которая является настоящей хозяйкой монастыря.

"Всякое, конечно, у нас в истории бывало - бывало, что свергали игуменов мужских монастырей и ставили на их место своих людей, но вот практика прямого захвата власти в женском монастыре, на мой взгляд, выглядит совершенно комично. В принципе, отец Сергий теперь не схиигуменом должен быть по факту, а схиигуменьей", - считает религиовед.

Он также выразил недоумение тем, что люди, которые сейчас собрались в Среднеуральском монастыре, не пускают туда законно назначенного священника. "В нормальные православные монастыри православных людей пускают, а если пускать перестают, то возникает вопрос, а монастырь ли это до сих пор и что там за люди находятся", - заметил Силантьев.

Он указал и на заявления Романова о том, что только Поместный Собор может решить его судьбу. "То ли по невежеству он не знает, чем Поместный Собор занимается, то ли намекает на то, что он там будет избираться в патриархи, не будучи архиереем и будучи схимником, которому это делать запрещено. Я совершенно не удивлюсь, если следующим будет заявление (схиигумена - ИФ) о Вселенском Соборе, который должен решать его судьбу", - сказал собеседник агентства.

В заключение Силантьев напомнил слова Романова о том, будто его благословили на деятельность некие старцы с Афона. "В связи с известными событиями на Афоне, когда многие монастыри предали нашу Церковь, поддержали раскольнические действия патриарха Варфоломея на Украине, у меня возникает вопрос, какие конкретно старцы Романова благословили, не выполняют ли они указания Константинополя. Тем более что на Афоне, помимо законно находящихся там нормальных монахов, есть немало фриков, которые туда съезжаются со всего мира и которых регулярно оттуда депортируют", - отметил он.

Священник, отрицающий пандемию коронавируса

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики заражения. Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении, его будущее определит церковный суд.

Наряду с этим Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена, а именно распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Настоятельница Среднеуральского женского монастыря, игуменья Варвара (Крыгина) решила оставить вместе с сестрами обитель, духовником которой является схиигумен Сергий. По данным СМИ, 15 июня схиигумен "захватил монастырь", "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками.

Сам отец Сергий в среду, 17 июня, в видеообращении в соцсети "ВКонтакте" подтвердил, что игуменья самостоятельно ушла из монастыря. "Игуменья Варвара и с ней четыре человека сами ушли из монастыря. Их никто не выгонял", - заявил он.

Священник также сообщил, что в Среднеуральский женский монастырь "приезжали представители общественной безопасности, полиции, прокуратуры, ФСБ, убедились, что в монастыре все спокойно". В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли информацию о проверке сотрудниками спецслужбы монастыря.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, созданная в 1993 году. Ее возглавляет патриарх Кирилл. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.