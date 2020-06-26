Мятежный уральcкий схиигумен не пришел на заседание суда

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд Екатеринбургской епархии начал заседание, на котором рассматривает вопрос поведения схиигумена Сергия (Романова), сам клирик на суд не пришел, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии.

Между тем, сторонник отца Сергия Всеволод Могучев заявил агентству, что схиигумен и не собирался участвовать в заседании суда, вместо этого он будет молиться. "Он не будет присутствовать на данном церковном суде, потому что, во-первых, он не участвует в постановочных шоу. Во-вторых, он планирует в ближайшее время пребывать в глубокой молитве", - сказал Могучев.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста, а также решила, что вопрос о поведении священнослужителя рассмотрит епархиальный суд.

Первое заседание суда состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, но, как заявляла епархия, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, спешно покинул заседание. Тогда следующее заседание было назначено на 26 июня.

Кроме того, Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит это дело 7 июля.