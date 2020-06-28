Трактор раздавил полицейскую машину на месте сброса отходов в Норильске

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку по факту наезда тяжелой техники на служебную машину правоохранительных органов вблизи места незаконной перекачки отходов в тундру вблизи Норильска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю в воскресенье.

Как рассказал представитель пресс-службы, пострадавших нет. По предварительной информации, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на полицейский автомобиль.

Он пояснил, что ДТП произошло, когда сотрудники, проверяя информацию от местного жителя, заявлявшего о возможном сливе отходов, прибыли на указанное место. По факту обращения так же проводится проверка органами дознания.

Как сообщалось, ГСУ СКР По Красноярскому краю и Хакасии начали проверку сообщения об незаконном сбросе жидких отходов в тундровую зону. К проверке также подключены сотрудники Росприроднадзора.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Перекачка жидкости прекращена, производится оценка масштабов загрязнения.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля".

Месяц назад на предприятиях Норильска уже случалась серьезная авария, угрожающая экологии региона, когда на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. Объявлен режим ЧС федерального масштаба.