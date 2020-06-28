Следователи проверят сообщения о новом экологическом ЧП на объекте "Норникеля"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована СКР по информации о незаконной перекачке отходов в тундру под Норильском.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, ведомство получило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундре.

Перекачка жидкости прекращена, производится оценка масштабов загрязнения.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля".

"Утечка произошла по время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", - сказал источник.

Утечка остановлена. Производится оценка ущерба окружающей среде.

Месяц назад на предприятиях Норильска уже случалась серьезная авария, угрожающая экологии региона, когда на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов.