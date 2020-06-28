Сброс отходов в Норильске объяснили необходимостью избежать нештатной ситуации

Талнахская обогатительная фабрика в Норильске. Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды, сообщила в соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону.

Как написала Радионова, "по предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду".

По ее словам, для предотвращения возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в нем, "эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию".

Также она сообщила, что сброс остановлен, по факту произошедшего на месте работают инспекторы Росприроднадзора.

Как сообщалось, сотрудники главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку сообщения о незаконном сбросе жидких отходов с обогатительной фабрики "Норникеля" в тундровую зону.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов.

Месяц назад на предприятиях Норильска уже случалась серьезная авария, угрожающая экологии региона, когда на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. Объявлен режим ЧС федерального масштаба.