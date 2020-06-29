Прокуратура проверит соблюдение экологических норм на загоревшейся свалке в Норильске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по факту пожара на полигоне промышленных отходов в Норильске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что проверять будут соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщалось, в понедельник полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске на площади в тысячу квадратных метров. Угрозы ближайшим строениям не было. Пожар удалось локализовать.

Это не первое происшествие в Норильске, представляющее угрозу для экологии. 28 июня стало известно и несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону с территории Талнахской обогатительной фабрики. Месяцем ранее, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка около 21 тысячи тонн дизельного топлива из поврежденного резервуара, что привело к загрязнению рек Далдыкан и Амбарная.