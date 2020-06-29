Экологи сочли невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов в тундру в Норильске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полная ликвидация последствий незаконного сброса жидких отходов на обогатительной фабрике "Норникеля" в лесотундровую зону невозможна, речь может идти только о самовосстановлении окружающей среды. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник проектный директор Гринпис Владимир Чупров.

"Локализации сброса не было, потому что сброс шел в фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре. Все это попало в реку Хараелах, которая является притоком реки Норильская, которая впадает в озеро, и вся вот эта смесь опасная, она уже в озере", - сказал Чупров.

По его мнению, ликвидация последствий может занять несколько лет, и "здесь речь может идти только о самовосстановлении окружающей среды".

Говоря об экологическом ущербе, специалист Гринпис отметил, что подсчитать его будет возможно только после проведения анализа проб из водоемов. "Ущерб сложно посчитать, потому что это все делалось нелегально, никто не считал, сколько сбрасывалось. Ущерб можно посчитать, если "Норильский никель" организует группу из ученых, которые возьмут пробы в месте сброса, в этих двух реках и в озере и проверят, насколько эти пробы выше или ниже предельно допустимой концентрации (ПДК). Если они выше ПДК, то все очень печально", - сказал Чупров.

Он отметил, что при значениях выше ПДК страдает рыба, обитающая в водоемах. Также превышения ПДК повлияют и на животных, которые обитают около водоемов, в которые попали загрязняющие вещества. "На фото с места видно, что там погибшие сухие деревья, то есть те, кто контактирует - животные и птицы - в этом месте, они также в зоне риска", - уточнил Чупров.

Также он сообщил, что специалисты Гринпис взяли пробы из водоемов, однако не могут их доставить на анализ в лаборатории из-за требований местного аэропорта предоставить документы о безопасности проб из регионального Роспотребнадзора. В свою очередь, как сообщают экологи, такие документы Роспотребнадзор не предоставляет. Служба безопасности также сообщила, что нужно разрешение от транспортной полиции, "но в полиции сообщили, что они впервые слышат об этом".

В минувшее воскресенье ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку сообщения о незаконном сбросе жидких отходов на обогатительной фабрике "Норникеля" в тундровую зону.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

"Нориникель" начал служебное расследование инцидента и взаимодействует в Росприроднадзором и МЧС для оценки последствий происшествия.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды после ливня и испытаний трубопровода.

В минувшее воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Норильске остановлена утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля".

Месяц назад на предприятиях Норильска уже случалась серьезная авария, угрожающая экологии региона. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.

Кроме того, в понедельник в Норильске загорелся полигон с промышленными отходами на площади тысяча квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.