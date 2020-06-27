"Новая газета" пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".

По данным издания, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен в норильском аэропорту сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск. Ранее специальные корреспонденты "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев, которые находятся в командировке в регионе, передали ему для последующей экспертизы образцы воды и почвы, взятые из озера Пясино и реки Пясина экологами "Гринпис" в присутствии журналистов. В итоге Митрохин улетел в Новосибирск без проб.

"По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности "Норникеля", - говорится в сообщении издания на его сайте.

Как сообщил Муратов "Интерфаксу" корреспонденты "забрали пробы (из аэропорта) и вернулись в жильё, где находятся с 11 июня, и сейчас сидят на этих самых образцах". "До этого их дважды задерживали, составляли протоколы, что они нарушают карантин, несмотря на указ губернатора края Усса, что не распространяются никакие ограничения на работу тех людей, которые занимаются катастрофой, исследованием её причин и последствий", - сказал Муратов.

Также он сообщил, что, когда корреспонденты на лодке прибыли на место, "где они собрали пробы земли и воды, туда за ними прилетел вертолет с непонятными общественниками и из их лодки слили горючее".

В связи с этим газета обратится в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Со своей стороны заместитель начальника Службы авиационной безопасности ООО "Аэропорт "Норильск" Сергей Ерастов заявил, что досмотр проводился в рамках закона.