ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Яэли Ильински, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам в Конституцию, грозит привлечение к ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Ссылаясь на интервью Ильински "МБХ Медиа", он отметил, что избирательница не только сама проголосовала три раза, но и привлекла у голосованию свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голосовать. Девочке должно исполниться 18 лет только 10 июля.

"В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения", - сказал Булаев.

Статья 142.2 УК о незаконной выдаче и получении бюллетеня предусматривает штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

"За рубежом голосование российское законодательство определяет как голосование явочное - человек приходит на избирательный участок, предъявляет паспорт, его вносят в список голосующих. И вся эта процедура рассчитана, конечно, на добросовестного человека и она не совсем рассчитана на то, чтобы применять эту процедуру для каких-то преступных действий", - рассказал Булаев.

По завершении голосования ЦИК сможет создать базу всех проголосовавших и выявить неоднократное голосование, добавил он. В базах зарубежных избирателей около 200 000 - 250 000 человек.

"Я хотел бы подчеркнуть, что ни одному из этих коллег не удалось доказать, что эти инструменты, которые использовали они при неоднократном голосовании, использует кто-то от имени государства. Только они сами, совершая преступление, доказывают, что его можно совершить", - подчеркнул зампред ЦИК.

Ильински рассказала журналистам, что проголосовала по поправкам через интернет, а также в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

Секретарь ЦИК Майя Гришина расценила действия Ильински как злоупотребление правом и тоже напомнила об уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня. По ее словам, в ЦИК исходят из того, что большинство избирателей поведут себя добросовестно и не считают ситуацию критичной. Гришина также отметила, что за границей граждане России имеют право проголосовать по факту явки на зарубежный участок.