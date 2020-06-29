Москалькова передала прокурорам материалы о принуждении к голосованию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила больше двух десятков жалоб на принуждение к голосованию, из них она направила на проверку в прокуратуру только "единицы" , поскольку заявители часто не указывали конкретных данных.

По ее словам, в ряде обращений говорится, что "людей принуждают к тому чтобы они проголосовали, по крайней мере, настоятельно рекомендуют голосовать в электронном виде, и это является грубым нарушением закона". Москалькова считает, что даже такое незначительное число обращений в прокуратуру способно заставить задуматься.

"То, что мы об этом говорим, я думаю, уже повлияет в превентивном плане на то, чтобы люди не нарушали конституционный закон, в котором сказано, что волеизъявление должно быть свободным, а голосование - тайным", - заявила она.

"Ко мне поступило порядка 400 обращений, связанных, как правило, с уточнением конкретной информации. Люди не всегда могли получить информацию, где расположен их участок не понимали, как можно зарегистрироваться в Москве, если ты житель другого региона, то есть воспользоваться "Мобильным избирателем", - сказала омбудсмен.

Сама Москалькова проголосовала по поправкам 29 июня на участке в одном из корпусов экономического университета им.Плеханова на Нежинской улице в Москве.