Экс-доцент Соколов потребовал предать огласке его переписку с убитой аспиранткой

За это бывший преподаватель СПбГУ получил замечание от судьи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга, рассматривающий дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется ее преподаватель и сожитель Олег Соколов, на неделю отложил изучение протоколов вещественных доказательств, среди которых ноутбуки и телефоны с перепиской; это произошло после того, как Соколов потребовал опубликовать его переписку с убитой девушкой.

"Выслушав мнения участников процесса, суд постановил отложить заседание на 6 июля и предоставить стороне обвинения согласовать с потерпевшими возможность оглашения в судебном заседании переписки Соколова и Ещенко", - озвучила решение судья Юлия Максименко, как следует из видеотрансляции.

Ранее в понедельник гособвинение ходатайствовало об исследовании в судебном заседании протоколов вещественных доказательств, в том числе телефонов и ноутбуков с перепиской Соколова и Ещенко, прося суд на время закрыть заседание для соблюдения права на неприкосновенность личной жизни. Прокурора поддержала представитель семьи убитой Александра Бакшеева.

Соколов в свою очередь эмоционально требовал предать огласке переписку с убитой. "Люди думают, что это была чистая и невинная девочка. Но то, что она творила... (...) Это ужасно. Люди должны знать, что она творила. (...) Если вы откажетесь, значит, вы действуете под давлением прессы, которая создала мне жутко отрицательный облик и скрывает, что творилось с той стороны", - заявил подсудимый.

За такое поведение судья Максименко объявила Соколову замечание: "не соблюдает порядок, повышает голос и делает замечания председательствующему судье".

Адвокат подсудимого Сергей Лукьянов согласился с подзащитным, подчеркнув, что требует максимальной гласности процесса. Решение о формате исследования протоколов вещественных доказательств суд примет, имея окончательную позицию потерпевших.

Также в судебном заседании в понедельник был допрошен таксист, который утром 9 ноября 2019 года обнаружил в реке Мойке ученого, пытавшегося избавиться от частей тела Ещенко. Он отметил, что не смог помочь Соколову выбраться, но достал из воды рюкзак, в котором позже нашли женские руки.

Согласно обвинению, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в Мойке. Соколов признал вину в содеянном.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции.