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Переписку убитой аспирантки Ещенко и историка Соколова обнародовали в суде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербургском городском суде, где проходит выездное заседание Октябрьского районного суда, огласили переписку между аспиранткой Анастасией Ещенко и историком Олегом Соколовым, обвиняемым в ее убийстве, следует из видеотрансляции заседания.

Прокурор зачитала протоколы исследования телефонов и ноутбуков подсудимого, где содержится переписка между ним и девушкой незадолго до убийства.

Из переписки следует, что у Соколова и Ещенко были напряженные отношения: аспирантка проявляла ревность, оскорбляла ученого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти. В частности, девушка писала подсудимому: "Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство", "Чтоб ты сдох", "Ненавижу тебя (...) и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель" и т.п.

Ранее в понедельник судья Максименко приняла решение не закрывать процесс для оглашения этой переписки. Сторона обвинения и представитель потерпевшей хотели закрыть рассмотрение дела в этой части, а подсудимый и его адвокат настаивали на оглашении этой переписки в открытом заседании.

Представитель потерпевшей Александра Бакшеева и гособвинение ранее выступали за закрытие заседания на время оглашения переписки.

"В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, вместе с тем в материалах дела присутствует детализация звонков Анастасии и ее брата. То есть Соколов мог что-то удалить и вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта (между Соколовым и Ещенко - ИФ) и резкие высказывания Анастасии в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", - объявила Бакшеева.

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов в свою очередь возражал против удовлетворения ходатайства обвинения. По словам защиты, переписка свидетельствует о том, что Ещенко желала Соколову смерти, оскорбляла его детей.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в Мойке.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции.

Хроника 09 ноября 2019 года – 06 июля 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург

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