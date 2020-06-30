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Что произошло за день: вторник, 30 июня

Новое обращение Владимира Путина к россиянам, опасные мутации свиного гриппа и источник загрязнения Химкинского водохранилища

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обратился к россиянам перед последним днем голосования по Конституции. Во время речи, записанной у открытого во вторник ржевского Мемориала советскому солдату, президент заявил, что граждане сейчас голосуют за будущее страны, и что поправки к Конституции не будут приняты без народного одобрения. По данным ЦИК, за первые пять дней явка на голосовании составила 45,7%.

- В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки. Умерли 154 пациента, выздоровели 9 220. Число активных случаев заболевания в стране составляет 225 879.

- "Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража. По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд. "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование решения суда.

- Китайские ученые нашли новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию. Штамм G4 превалирует в анализах свиней с 2016 года, его также обнаруживали у сотрудников свиноводческих ферм. От человека к человеку он пока не передается, но специалисты видят риски при дальнейших мутациях.

- Petropavlovsk оказался в состоянии корпоративного конфликта. Основатель компании Павел Масловский, финдиректор компании Данила Котляров и еще несколько человек не попали в новый совет директоров из-за голоса крупнейшего акционера - "Южуралзолото". Совет директоров Petropavlovsk обратился в британский комитет по слияниям и поглощениям.

- Росприроднадзор нашел источник загрязнения Химкинского водохранилища. Сброс нефтепродуктов произошел с территории ГВСУ "Спецстрой" в Химках, где найдены резервуары с маслом и топливом. Загрязняющие вещества попали в воду через коллектор ливневой канализации, на котором, вопреки судебному решению от 2018 года, не было очистных сооружений. Площадь пятна выросла до 30 тысяч квадратных метров.

- Шесть человек смогли собрать подписи для регистрации в качестве кандидатов в президенты Белоруссии. В их числе - арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана. Из гонки выбыл экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

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