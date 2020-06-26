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К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

Полиция заходила и к эксперту "Голоса", который также подтвердил возможность двойного голосования

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский. Днем ранее Лобков в порядке журналистского эксперимента попробовал дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, и у него это получилось. В МВД в связи с этим начали проверку.

Изменение Конституции

"Полицейский стоит за дверью, я жду юриста, пока решил дверь не открывать", - сказал Лобков "Интерфаксу".

Зачем к нему пришли, пока он не знает.

Ранее эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг, который в четверг также убедился, что можно проголосовать дважды, сообщил "Интерфаксу", что к нему приходила полиция, но его не было дома.

Голосование по Конституции проходит с 25 июня по 1 июля, в соответствии с процедурой, специально разработанной в Центризбиркоме. С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области возможно электронное голосование.

В первый же день плебисцита Лобков рассказал в эфире "Дождя", что проголосовал дважды. За неделю до начала процедуры он зарегистрировался на электронное голосование. 25 июня он пришел на свой избирательный участок, получил бюллетень и проголосовал. Час спустя он сделал это онлайн. После регистрации на онлайн-голосовании система должна была его исключить из списков тех, кому можно голосовать на участках. Бюллетень ему могли бы выдать только 1 июля, если бы он до тех пор не проголосовал электронно.

Вайсенберг также заявил, что он зарегистрировался на электронное голосование, но сумел уговорить сотрудницу участкового избиркома дать ему бюллетень в четверг. Голосовать он не стал.

Урну с бюллетенем Лобкова опечатали, все голоса в ней признаны недействительными.

МВД начало проверку этих заявлений. Там отметили, что если факты двойного голосования подтвердятся, со стороны избирателей это будет административным нарушением - незаконным получением бюллетеня. Впрочем, полиция обещала проверить и тех, кто бюллетени выдал.

"Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: статья 142.2. УК РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), Статья 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), Статья 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала попытки двойного голосования пиаром и провокациями. Она заявила, что такие факты были бы все равно выявлены в последний день голосования и нарушители были бы привлечены к ответственности.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.ВладивостокВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 26 июня 2020 годаИзменение Конституции
Павел Лобков Василий Вайсенберг Дождь Голос Конституция Центризбирком Москва

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