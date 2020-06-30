Путин заявил, что сейчас в России проходит голосование за будущее страны

Он подчеркнул, что поправки к Конституции будут приняты только при их народном одобрении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Голосование по вопросу принятия поправок к Конституции РФ - это голосование за будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал Путин в своем обращении, которое было записано у ржевского Мемориала советскому солдату.

Он выразил уверенность, что россияне, принимая решение, думают прежде всего о своих близких, опираются на ценности, которые объединяют, "а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании".

"Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - заявил президент.

Путин также поблагодарил тех, кто уже принял участие в голосовании. "Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - подчеркнул он.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее во вторник заявила, что за первые пять дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 45,7%, на электронном голосовании - 90,3% от числа зарегистрировавшихся.

В среду, 1 июля, пройдет основной день голосования, он объявлен выходным.