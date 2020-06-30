В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.

В Раменках признаны недействительными 228 и 203 бюллетеня с участков №2771 и №2773, говорится в письме зампредседателя МГИК Дмитрия Реута руководителю Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илье Массуху. Оказалось, что при оформлении документов по надомному голосованию на этих участках были допущены нарушения.

В Лефортове избиратели, придя на участок № 1403, обнаружили, что в журнале вся их семья помечена как "проголосовавшая" на дому, при этом в соответствующих графах не было их подписей. По словам Реута, там в оформлении документов ошибочно проставили отметки о голосовании граждан. Пострадавших избирателей дополнительно включили в списки. Сейф-пакет с голосами надомников с этого участка аннулирован.

"В соответствии с Порядком голосования указанные бюллетени при подсчете голосов участников голосования (5 бюллетеней) подлежат признанию недействительными. Информация доведена до участковой комиссии",- сказано в письме Реута.

"Вышеуказанные обстоятельства не отразятся на общих итогах голосования по данным участкам",- подчеркнул зампред горизбиркома.

Ранее член ТИК Раменок Кирилл Трофимов сообщил в "Фейсбуке", что на избирательных участках 2771 и 2773 зафиксировали превышение числа участников надомного голосования по поправкам в Конституцию: к началу голосования в комиссию подали более 9000 заявок на надомное голосование, хотя их количество обычно не превышает 1000.

27 июня, по его словам, он обнаружил, что на одном УИК выездная группа смогла обойти 185 человек за 6 часов, а во второй комиссии выяснилось, что у них в отличие от сведений ТИК проголосовало 34 человека в отличии от 393 заявленных. Проверив ещё одну комиссию, он, по его словам, "выяснил, что у них из 400 с лишним проголосовавших есть в доступе выписки из реестра надомников только по 50, а в книгах отметки стоят только по 20 проголосовавшим.