Около 40% россиян предпочли бы проголосовать по поправкам в Конституцию 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в среду, 1 июля, считают наиболее удобным вариантом 39% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что более половины сограждан (51%) наиболее предпочтительным вариантом считают голосование заранее, то есть с 25 по 30 июня.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов (88%) знают, что проголосовать можно как 1 июля, так и заранее, впервые слышат об этом 5% опрошенных.

Согласно опросу, за последние две недели сограждане, декларирующие свое намерение прийти проголосовать, стали больше уверены в том, что на избирательных участках будут обеспечены меры санитарной безопасности - 79% респондентов (по состоянию на 15 июня) и 85% респондентов (по состояния на 28 июня).

Социологи отмечают, что подавляющее большинство россиян, заявивших о своем намерении голосовать (81%), считает, что сограждане голосуют по собственной инициативе.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.