Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:25Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Около 40% россиян предпочли бы проголосовать по поправкам в Конституцию 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в среду, 1 июля, считают наиболее удобным вариантом 39% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что более половины сограждан (51%) наиболее предпочтительным вариантом считают голосование заранее, то есть с 25 по 30 июня.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов (88%) знают, что проголосовать можно как 1 июля, так и заранее, впервые слышат об этом 5% опрошенных.

Согласно опросу, за последние две недели сограждане, декларирующие свое намерение прийти проголосовать, стали больше уверены в том, что на избирательных участках будут обеспечены меры санитарной безопасности - 79% респондентов (по состоянию на 15 июня) и 85% респондентов (по состояния на 28 июня).

Социологи отмечают, что подавляющее большинство россиян, заявивших о своем намерении голосовать (81%), считает, что сограждане голосуют по собственной инициативе.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

14
МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
ВЦИОМ Конституция

Новости по теме

Новости

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Путин заявил, что сейчас в России проходит голосование за будущее страны

Изменение Конституции

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Путин днем выступит с телеобращением

Путин днем выступит с телеобращением
Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');