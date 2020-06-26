Павел Лобков объяснился с полицией по поводу двойного голосования

Журналиста проверяют на предмет административного нарушения, эксперта "Голоса" - на предмет уголовного

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полиция опросила журналиста "Дождя" Павла Лобкова и эксперта движения "Голос" Василия Вайсенберга в связи с их заявлениями о возможности проголосовать дважды по поправкам в Конституцию.

"Я дал объяснения полицейским, ничего отличного от того, что говорил раньше, не сказал. Считаю, что это не было правонарушением, а был поставлен эксперимент. Если бы я хотел дважды проголосовать, я бы молча дважды, а, может быть, и трижды. Поскольку я этого не сделал, я не считаю, что чем-то нарушил закон - не по его букве, а по его духу", - сказал Лобков "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, проверка по статье о КоАП о незаконной выдаче бюллетеня продолжается, никакого статуса у него пока нет.

"Вероятно продолжается, но, вероятно, будет применена статья КоАП довольно редкая 5.22 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования). Но пока еще сложно сказать, меня в суд никто не вызывал еще", - сказал журналист.

После заявления Лобкова о двойном голосовании урна с его бюллетенем и остальными была опечатана, результаты по всем этим бюллетеням аннулировали.

Вайсенберг, в отличие от Лобкова, дважды не голосовал. По его словам, на избирательном участке ему не должны были дать бюллетень, поскольку он зарегистрировался на электронное голосование, но он уговорил члена комиссии.

По его словам, он в присутствии адвоката был опрошен участковым в рамках доследственной проверки, но уже по уголовной статье 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня). В полиции ему объяснили, что проверка проводится именно по уголовной статье, так как в административной со схожим составом (5.22 КоАП) сказано, что она может применяться в случае, "если нет состава уголовного преступления". Поэтому полиция проверяет "все сверху донизу", чтобы убедиться в этом.

"Судя по рапорту, им поступила информация о двойном голосовании на участке 1958. Меня опросили, голосовал ли я дважды, регистрировался ли на электронном", - рассказал он.

Никакого статуса у Вайсенберга также нет, о необходимости повторной явки ему не сообщали.

Лобков и Вайсенберг заявили, что получили возможность проголосовать по поправкам дважды в первый же день голосования, 25 июня. С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области проводится электронное голосование, 1 июля - только очное.

По процедуре, утвержденной ЦИК, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, комиссии не должны выдавать бюллетени, если они пришли на участок до 1 июля, а система должна была вычеркнуть их из списков избирателей. Если они передумают голосовать через интернет, они могут прийти на участки 1 июля, а там должны проверить, чтобы их не было в списках проголосовавших онлайн.

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов объяснил "Интерфаксу", что казусы Вайсенберга и Лобкова различаются. Так, в первом случае человек был вычеркнут из списка на голосование на участке, но, как утверждает Венедиктов, уговорил председателя участка выдать ему бюллетень и тот "пошел у него на поводу", а в случае с Лобковым журналист не был вычеркнут из списка на очное голосование по непонятной причине.

После этого в Москве было принято решение ежедневно сверять все списки избирателей вручную. Председтель Центризбиркома Элла Памфилова назвала попытки проголосовать дважды пиаром и провокацией, и заявила, что таких нарушителей все равно бы выявили в конце процедуры.