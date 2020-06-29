ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Она отметила, что "наша уважаемая гражданка решила злоупотребить правом". При этом, по ее словам, в ЦИК исходят из того, что большинство избирателей поведут себя добросовестно и ситуация не является критичной.

Гришина напомнила, что выборное законодательство содержит "общий принцип относительно возможности граждан России проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке".

"При этом есть определенная вероятность того, что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах, - признала она. - Поскольку электронных списков, единой электронной системы связи нет, иное сейчас решение невозможно".

"Иначе мы бы просто не смогли организовать голосование за рубежом. При этом мы исходим из того, что, естественно, все граждане у нас добросовестные", - отметила секретарь ЦИК.

В ситуации есть определенная проблема, признала Гришина. Предусмотренная законом уголовная ответственность за такие нарушения по ее словам, "есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило". При этом условия, которые создаются для голосования за рубежом, "в основном все-таки исключают эти ситуации на организационном направлении".

Гришина отметила, что подобные случаи могут быть выявлены и после подведения итогов голосования. "Это будет выявлено уже постфактум, в ходе аналитической поверки уже после подведения результатов голосования, и какое-то соответствующее преследование может быть", - сказала Гришина.

Статья 142.2 УК предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Ильински рассказала 28 июня "МБХ медиа", что смогла проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве Росии в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также с помощью электронного голосования. По ее словам, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

В Вологде член ТИКа с правом решающего голоса от КПРФ сумела получить в нижестоящем избиркоме два бюллетеня, сейчас ее случаем занимается Следственный комитет.

Движение "Голос" сообщило о заявлении москвича, проживающего в Лондоне, о том, что и он сумел проголосовать дважды.

25 июня ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков и эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг заявили, что получили возможность проголосовать дважды - электронно и на участке. Оба записались на электронное голосование и обоим на участках выдали бюллетени в нарушение правил ЦИК. Обоих опросила полиция. Лобкова проверяют по статье 5.22 КоАП о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, Васенберга, который дважды не голосовал, - по уголовной.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала попытки двойного голосования самопиаром и провокацией. Она заверила, что такие нарушения в любом случае были бы выявлены на поздних стадиях голосования.