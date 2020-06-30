Суд приговорил экс-главбуха "Седьмой студии" к двум годам и трем месяцам колонии

Нину Масляеву освободили от наказания в связи с его фактическим отбытием

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нину Масляеву за мошенничество, освободив ее наказания за его фактическим отбытием, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать Масляеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", - говорится в приговоре судьи Анны Соковой.

Суд зачел в срок наказания Масляевой время ее нахождения под стражей и под домашним арестом.

Накануне, 29 июня, гособвинение попросило Мещанский суд именно о таком приговоре для бывшего главбуха. Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны - министерства культуры - к Масляевой о возмещении ущерба.

В в прошлую пятницу, 26 июня, Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенническом хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

В чем обвиняли Масляеву

Масляевой, как и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяли хищение 133 млн рублей, выделенных Минкультуры из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК).

Дело Масляевой было выделено из "основного", поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. На "основном" процессе она дважды выступила в качестве свидетеля, однако так и не смогла сообщить конкретные обстоятельства хищений в "Седьмой студии".

В частности, она говорила, что признает вину в незаконном получении зарплаты, работе по обналичиванию денег и составлении фиктивных отчетов о деятельности АНО. Показания Масляевой суд положил в основу приговора Серебренникову и другим фигурантам дела.