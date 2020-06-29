Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в понедельник попросило Мещанский суд Москвы приговорить к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нину Масляеву и освободить ее от наказания за фактическим отбытием, передал корреспондент "Интерфакса".

В срок наказания Масляевой по ч. 4 ст. 159 УК РФ прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом.

Кроме того, гособвинитель попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны - министерства культуры - к Масляевой о возмещении ущерба.

В пятницу Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенническом хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".