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Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в понедельник попросило Мещанский суд Москвы приговорить к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нину Масляеву и освободить ее от наказания за фактическим отбытием, передал корреспондент "Интерфакса".

В срок наказания Масляевой по ч. 4 ст. 159 УК РФ прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом.

Кроме того, гособвинитель попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны - министерства культуры - к Масляевой о возмещении ущерба.

В пятницу Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенническом хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

Оглашение приговора фигурантам дела "Седьмой студии"

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Режиссер Кирилл Серебренников в судеВо время оглашения приговора фигурантам дела "Седьмой студии"Активисты, выступающие против обвинительного приговора Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", у здания Мещанского судаПисатель и журналист Дмитрий БыковРэпер ОксимиронСторонник Кирилла СеребренниковаАктивист в ожидании оглашения приговораМузыкант Рома ЗверьСторонники Кирилла Серебренникова у здания судаКирилл Серебренников перед началом оглашения приговора
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
Седьмая студия Нина Масляева

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