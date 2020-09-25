Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд зарегистрировал для рассмотрения в апелляционной инстанции уголовное дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. В суд дело поступило 25 сентября. Дата его рассмотрения еще не назначена.

Апелляции на приговор подали адвокаты Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум или Юрия Итина. Серебренников от апелляции отказался, сославшись на усталость.

Государственное обвинение, по данным суда, приговор обжаловать не стало. Эту информацию "Интерфаксу подтвердила адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 800 000 рублей по обвинению в мошенничестве.

Бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 000 рублей, экс-гендиректор АНО Итин - три года условно со штрафом в 200 000 рублей.

Бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум была признана виновной в халатности, оштрафована на 100 000 рублей и освобождена от наказания за сроком давности.

Суд также взыскал с Серебренников, Малобродского и Итина почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба. По версии следствия, они похитили почти 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных "Седьмой студии" из государственного бюджета на театральный проект "Платформа".

Все фигуранты дела вину отрицали.