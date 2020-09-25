Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд зарегистрировал для рассмотрения в апелляционной инстанции уголовное дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. В суд дело поступило 25 сентября. Дата его рассмотрения еще не назначена.

Апелляции на приговор подали адвокаты Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум или Юрия Итина. Серебренников от апелляции отказался, сославшись на усталость.

Государственное обвинение, по данным суда, приговор обжаловать не стало. Эту информацию "Интерфаксу подтвердила адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 800 000 рублей по обвинению в мошенничестве.

Бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 000 рублей, экс-гендиректор АНО Итин - три года условно со штрафом в 200 000 рублей.

Бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум была признана виновной в халатности, оштрафована на 100 000 рублей и освобождена от наказания за сроком давности.

Суд также взыскал с Серебренников, Малобродского и Итина почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба. По версии следствия, они похитили почти 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных "Седьмой студии" из государственного бюджета на театральный проект "Платформа".

Все фигуранты дела вину отрицали.

Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский Седьмая студия Софья Апфельбаум Мосгорсуд Минкультуры

Новости по теме

Новости

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Авиакомпании в августе впервые с февраля увеличили перевозки по РФ

Home sweet home - "удаленка" обретает второе дыхание. Обзор

Навальный попал в больницу

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В Крыму решили построить опреснительную установку

В Крыму решили построить опреснительную установку

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');