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Более трети избирателей Алтайского края проголосовали по поправкам к Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Более 672 тысяч жителей Алтайского края уже сделали свой выбор на голосовании по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщила на пресс-конференции в среду председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

Изменение Конституции

"Более 672 тысяч жителей уже приняли участие в голосовании, это 37,06% от общего числа избирателей Алтайского края. Они уже определились с позицией и пришли на голосование", - сказала Акимова.

Зампредседателя правительства региона Денис Губин заявил, что в регионе приняты беспрецедентные меры для обеспечения безопасности голосования в условиях распространения коронавируса.

"Осуществляется термометрия, обеспечены отдельные ручки, перчатки, маски. Голосование сегодня действительно безопасное", - заверил Губин.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось. Явка составила 93,02% от записавшихся на онлайн-голосование.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Алтайский край

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