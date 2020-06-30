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Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 93%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Нижегородской области превысила 93%, следует из данных Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

Согласно этим данным, на 20:00 по московскому времени вторника выдано 1 107 644 электронных бюллетеня, то есть явка составила 93,02% от записавшихся, из них принято 1 090 185 голосов.

Как пояснили в штабе, далее будут подгружаться голоса избирателей, сделавших свой выбор. "Выдача бюллетеней на электронное голосование завершено", - сообщили в штабе.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области шло электронное голосование. За него в обоих регионах отвечала специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в российской столице.

Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Нижегородская область Конституция

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