Наступил основной день общероссийского голосования по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В среду, 1 июля, в России пройдет основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Голосование проходит в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось. Как пояснили в Центризбиркоме РФ, те, кто по какой-то причине не захотел или не смог проголосовать онлайн, 1 июля имеет право прийти на участки и проголосовать очно. То же касается и участков на придомовых территориях - 1 июля они работать не будут.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

За первые пять дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 45,7%, проголосовали 49,6 млн граждан. В ЦИКе ожидают, что основная явка придется именно на 1 июля.

В дистанционном электронном голосовании на 20:00 мск вторника явка составила 93,02% от записавшихся.

В ЦИКе заявляют о "рекордно низком" количестве жалоб в период общероссийского голосования по сравнению с выборами. Тем не менее, поступили 134 обращения с жалобами на принуждение к голосованию.

Несколько человек заявили, что смогли проголосовать дважды - очно и онлайн, например, журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков. По закону бюллетень зарегистрированным на дистанционное электронное голосование гражданам вообще не должен был выдаваться, однако комиссии это сделали. Активисты считают это одним из уязвимых мест системы онлайн-голосования. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов подтвердил, что в столице зафиксированы два случая двойного голосования, и пообещал наказать членов территориальных комиссий, где это произошло.

В ЦИКе объяснили, что все эти случаи будут выявлены после окончания электронного голосования. Вечером 30 июня после окончания дистанционного электронного голосования система выверит списки тех, кто подал заявку, но не проголосовал онлайн, пояснял руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. 1 июля у УИКов будет сформирован дополнительный список тех избирателей, кто записался на электронное голосование, но не проголосовал. Те урны, в которые были брошены бюллетени проголосовавших дважды, должны быть опечатаны.

О голосовании

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в над международным правом в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков для действующего главы государства. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку об обнулении, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в двух следующих выборах президента РФ.

По словам Путина, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было.