В ГАИ выступили против ограничения местными властями скорости на хороших трассах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Государственной инспекции по безопасности дорожного движения назвали введение ограничений скоростного режима на дорогах исключительной мерой. В ГИБДД выступили с предложением наделить ведомство правом участия в рассмотрении проектов и схем организации дорожного движения.

"Искусственное занижение скорости на дорогах в хорошем, нормативном состоянии недопустимо. (...) Введение ограничения скоростного режима должно быть крайней, исключительной и зачастую только временной мерой. Применять ее можно только тогда, когда все инженерные меры не дали результатов", - заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в интервью "Российской газете".

Он пояснил, что для начала необходимо "дорогу привести в нормативное состояние". "При этом мы подразумеваем не только ровность дорожного полотна и отсутствие дефектов, но и строительство тротуаров и пешеходных дорожек, установку освещения, искусственных неровностей, барьерных ограждений, разделяющих транспортные потоки встречных направлений, светофоров на пешеходных переходах на многополосных дорогах, а также систем фотовидеофиксации, которые следят за существующим скоростным режимом", - уточнил Черников.

Если, по его словам, "все это не дает положительного результата, то есть сокращения аварийности, как крайнюю меру можно применять снижение скоростного режима".

При этом Черников заметил, что в настоящее время выбор скоростного режима устанавливают местные власти, которые являются владельцами дорог.

"Мы можем применить меры, только если знак не соответствует ГОСТу или установлен с нарушением действующих нормативов. Если видно, что категория дороги, ее обустройство и состояние соответствуют по условиям безопасности для движения со скоростью 80 или 100 км/ч, а там стоят знаки 40 км/ч, то, конечно, надо принимать меры. Но если мы видим, что знак стоит по ГОСТу, а условия движения не соответствуют реальной ситуации, то мы можем только предложить владельцам дорог выполнить мероприятия по изменению ситуации", - рассказал он.

Однако, по его словам, таких ограничений скоростного режима можно было бы избежать, если наделить ГИБДД полномочиями по согласованию схем и проектов организации дорожного движения. "Тогда мы сможем поставить вопрос, почему на дороге категории 1А, которая рассчитана для скорости 150 км/ч, вы снижаете скорость до 40 км/ч?", - заявил Черников.

Он сообщил, что ГИБДД РФ выступили с предложением наделить ведомство правом участия в рассмотрении проектов и схем организации дорожного движения. "Мы вышли с инициативой о наделении Госавтоинспекции полномочиями участвовать в рассмотрении проектов и схем организации дорожного движения", - сказал Черников.