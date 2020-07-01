В Минкомсвязи посчитали, что онлайн-голосование должно стать неотъемлемой частью выборов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Технология онлайн-голосования должна стать неотъемлемой частью выборов в России, заявил в среду глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Безусловно, эта технология в моем понимании, должна стать постоянной частью ГАС Выборы, той новой версии, которую мы с вами вместе готовим. Мне кажется, что технологически это, конечно, должно найти свое место, и технология электронного дистанционного голосования должна стать просто, как "Мобильный избиратель" сейчас - уже неотъемлемой частью самого процесса голосования", - сказал он на заседании ЦИК РФ.

"Технологически, мне кажется, к этому уже готовы, - отметил Шадаев. - И этот большой эксперимент подтверждает это".

По его словам, электронное голосование на плебисците по поправкам к Конституции РФ показало, что "это технология востребована, что люди готовы, людям это интересно, людям это удобно".

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось.