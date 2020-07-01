Мишустин принял участие в голосовании по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

В среду глава правительства пришел на столичный избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева. Премьер предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования.

"Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - заявил Мишустин журналистам после голосования.

Ранее в голосовании принял участие президент РФ Владимир Путин.

На избирательном участке и президент, и премьер, в отличие от членов избирательных комиссий, были без маски и перчаток.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, накануне завершилось.