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Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Чукотский автономный округ первым в России завершил обработку 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК России, согласно данным Центризбиркома, поддерживают изменения 80,30% проголосовавших жителей Чукотки, не поддерживают - 18,60%.

В целом по России по данным на 16:35 обработано 2,68% протоколов, ответ "да" дали 70,04%, ответ "нет" - 28,93%.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области, завершилось накануне. Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, его результаты будут известны в 21:30.

Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
Чукотка ЦИК

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