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Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала внести в "черный файл" организации, которые совершали провокации на голосовании по поправкам в Конституцию, и лишить их аккредитации на следующих выборах.

"Я думаю, что всех этих провокаторов мы потом внесем в свой черный файл, больше у них не будет такой возможности. Это мы имеем право, и не будем аккредитацию давать именно на этом основании", - сказала она в информцентре ЦИК в среду.

Так Памфилова отреагировала на информацию из избиркомов Воронежской и Рязанской областей. Их председатели сообщили, что информагентство "Время" распространяет информацию о препятствии фотосъемке на избирательных участках.

По их данным, в Воронежской области представителю данного СМИ было сделано замечание, что для съемок есть специально отведенное место, выделенное с учетом соблюдения соцдистанции. В Рязанской области эпизод касался также данного информагентства - там журналисту сделали замечание, что нельзя выходить за границы рабочей площади участка, который находился в школе.

Памфилова отметила, что у ИА "Время" "нет юрлица, в ПФР ничего не перечисляется, в налоговую ничего не платится".

Изменение Конституции

"Понятно, что шарашкина контора создана совершенно под конкретную задачу. Почему они не пошли в наблюдатели? Мы же предлагали всем. Потому что там больше обязательств и региональная привязка. А здесь - получили в один день, разлетелись по всей стране и по одной схеме, получили указания. Они (отправляют) фейк на карту, с карты, извините, дальше и так далее. И вот так самоопыляются", - сказала глава ЦИК.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК РФ Элла Памфилова Конституция

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