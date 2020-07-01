По первым данным, 72,92% россиян поддержали изменения в Конституцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Поддерживают поправки в Конституцию РФ 72,92% россиян, высказались против 25,84%, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 0,79% бюллетеней, передает в среду корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

На мониторах комиссии появились первые данные по голосованию в самых восточных регионах России, где уже началась обработка протоколов.

В Чукотском АО обработано 5,45% протоколов, за проголосовали 83,09%, против - 15,75%.

В Сахалинской области обработано 27,62% за 74,02%, против - 24,66%.

В Приморском крае обработано 9,58%, за - 73,70%, против - 25,25%.

В Еврейской автономной области обработано 1,09%, за - 80,24%, против - 19,05%.

В Хабаровском крае по итогам обработки 8,67% голосов за - 71,87%, против - 26,78%.

В Забайкалье обработано 0,43%, за - 70,49%, против 28,22%.

В Якутии обработано 11,71%, за - 65,35%, против 33,04%.

Ожидаются данные по Амурской области, Магаданской области и Камчатскому краю.

Голосование по Конституции

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне. Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, его результаты будут известны в 21:30.