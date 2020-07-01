Комиссия СПЧ попросила наказать полицейского, сломавшего руку журналисту в Петербурге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека призвала привлечь к ответственности полицейского, который на избирательном участке в Петербурге сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю.

Как говорится в ее заявлении на сайте СПЧ в среду, в данной ситуации был нанесен прямой ущерб здоровью Френкеля (ст. 114 или 115 УК РФ). Кроме того, он выполнял общественно значимую журналистскую работу, а полицейский препятствовал его профессиональной деятельности (ст. 144 УК РФ), заявили в комиссии.

Отмечается, что "сотрудник полиции должен быть наказан со всей максимальной строгостью согласно законодательству Российской Федерации за нарушение целого ряда статей Уголовного Кодекса".

В заявлении говорится, что 30 июня в Санкт-Петербурге на УИК №2191 сотрудник полиции применил силу к Френкелю, "скрутил журналиста и сломал ему руку на глазах у свидетелей, также инцидент зафиксирован на видео". "Также на видео видно, что Френкель на сотрудника полиции не нападал и угрозы общественному порядку не представлял, применение силы выглядит необоснованным", - считают его авторы.

Во вторник "Медиазона" сообщила об инциденте на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге, во время которого полицейский сломал Френкелю руку. Видео происшествия появилось в соцсетях. Позже издание сообщило, что у корреспондента диагностировали перелом плечевой кости, он готовится к срочной операции. Журналист был прооперирован вечером в тот же день.

Френкель рассказывал "Интерфаксу", что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии.