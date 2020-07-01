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Члены избиркома шли по тайге ради голосования шести человек в отдаленном районе Якутии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Члены территориальных и участковых комиссий Якутии преодолели большие расстояния в тайге и плыли по морю, чтобы жители региона могли проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, говорится в распространенном пресс-службой комментарии главы республики Айсена Николаева.

"В Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало шесть человек, среди которых - 95-летняя жительница республики, - специалистам пришлось не только плыть около часа на моторной лодке, но и пройти около пяти километров по тайге. Причем в сопровождении моториста с ружьем, так как неподалеку от маршрута видели медведя", - сообщил Николаев.

Так, в Усть-Янском районе членам комиссии пришлось более часа толкать лодку по нерастаявшему льду озера, а по маршруту на оленеводческое стадо №2 можно добраться только через открытое море.

Изменение Конституции

Глава республики отметил, что для организации голосования были созданы 29 временных участков.

По его словам, самая крайняя точка - архипелаг Новосибирские острова, остров Котельный. Здесь проголосовало семь человек.

Николаев уточнил, что в целом голосование в Якутии прошло в рабочем режиме, без каких-либо нарушений.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области, завершилось накануне. Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, его результаты будут известны в 21:30.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Якутия Конституция

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