В МВД не заметили серьезных нарушений на голосовании по Конституции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - 1 июля на участках для голосования по Конституции дежурили 185 000 полицейских и росгвардейцев, им помогали сотрудники частных охранных предприятий и члены общественных организаций правоохранительной направленности. В результате не было допущено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила представитель МВД Ирина Волк.

После закрытия участков полицейские обеспечили безопасность перевозки бюллетеней в территориальные избирательные комиссии. Все дежурившие получили возможность проголосовать, многие из них сделали это через интернет, отметила Волк.

1 июля первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил о 126 жалобах о происшествиях на участках, всего за неделю голосования таких заявлений было 839. Он также отметил, что не было нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

По итогам обработки 100% протоколов, Центризбирком объявил, что за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%, явка составила около 65%.