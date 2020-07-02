В Кремле не обеспокоились протестным голосованием по поправкам в НАО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам в Конституцию в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента. По данным системы ГАС-Выборы, в регионе против поправок выступили 55,25% избирателей, за - 43,78%.

"В 1993 году на референдуме по Конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект федерации", - сказал источник агентства.

Референдум по Конституции прошел 12 декабря 1993 года. Тогда явка составила 54,8%, за Основной закон проголосовало 58,4% избирателей, пришедших на участки.

За поправки в Конституцию 1 июля 2020 года проголосовало 77,92% участников голосования. НАО стал единственным регионом, где большинство избирателей выступили против изменения Конституции.