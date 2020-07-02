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Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Результаты голосования по Конституции в Ненецком автономном округе говорят о достоверности подсчета, сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Изменение Конституции

"Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там (в НАО) так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчета голосования", - сказала Памфилова.

В НАО против поправок проголосовали 55,25% избирателей, а за - 43,78% при том, что всего по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования.

В Кремле итоги голосования в НАО "не драматизируют", сказал источник "Интерфакса", близкий к администрации президента. Он напомнил, что в 1993 году на референдуме по новой Конституции против выступили 17 регионов.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев связал протестное голосование с нежеланием большинства жителей НАО объединяться с Архангельской областью.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
Кремль НАО Конституция Валерий Фадеев Центризбирком Элла Памфилова Архангельская область

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