Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Результаты голосования по Конституции в Ненецком автономном округе говорят о достоверности подсчета, сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там (в НАО) так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчета голосования", - сказала Памфилова.

В НАО против поправок проголосовали 55,25% избирателей, а за - 43,78% при том, что всего по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования.

В Кремле итоги голосования в НАО "не драматизируют", сказал источник "Интерфакса", близкий к администрации президента. Он напомнил, что в 1993 году на референдуме по новой Конституции против выступили 17 регионов.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев связал протестное голосование с нежеланием большинства жителей НАО объединяться с Архангельской областью.