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Российские ученые создадут вакцину от COVID-19 для животных

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ученые Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомствен Россельхознадзору) разрабатывают вакцину от COVID-19 для животных, сообщает ведомственный портал Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - сообщил изданию замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу учреждения Илья Чвала.

По его словам, препарат планируется рекомендовать, прежде всего, звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции. Например, к ней чувствительны норки.

"Риск массового заражения животных на пушных предприятиях высокий, учитывая скученность содержания зверей", - заявил кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев. Эксперт уточнил, что у норок возможна внутривидовая передача коронавируса, то есть одна норка может заразить другую.

Если вирус попадет на звероводческую ферму, это приведет к масштабной вспышке инфекции, что и произошло на пушных предприятиях в Дании и Голландии. Власти этих стран приняли решение ликвидировать зараженных норок. "В Голландии было решено уничтожить поголовье на 13 зверофермах, в Дании - на одной", - уточнил Лебедев.

"Более того, голландцы озвучили, что зараженные норки стали источником инфекции для обслуживающего персонала, что также вызывает опасения со стороны ветеринарных и медицинских служб", - подчеркнул Чвала.

Ранее научные учреждения Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. Исследования проводятся на базе ВНИИЗЖ и ВГНКИ, а также в ряде референтных лабораторий ведомства. На конец июня исследованы пробы от 59 животных - это собаки, кошки, норки, львы, волки и ежи.

Возбудитель COVID-19 выявлен у домашней кошки в Москве. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство займется изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки.

Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Россельхознадзор Илья Чвала Коронавирус

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