У добровольцев нет побочных явлений после тестирования вакцины от COVID-19

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По прошествии двух недель после вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции у добровольцев не зафиксировано негативных проявлений, сообщило Минобороны РФ.

"Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано", – сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

По данным ведомства, "участники эксперимента, входящие в состав второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, и которым на 21 сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет".

30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся до конца июля.

"Продолжаем совместно с институтом имени Гамалеи работать над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводятся испытания вакцины на 38-ми добровольцах. До конца июля исследования будут завершены", – сказал Шойгу.

По данным Минобороны РФ, для участия в клинических испытаниях вакцины были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие – офицеры, прапорщики и контрактники. В составе второй группы – гражданские лица.

Первая группа из 18 добровольцев получила вакцину 18 июня. 23 июня Минобороны РФ сообщило, что прошла вакцинацию вторая группа из 20 добровольцев.

Как сообщалось, вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Ожидается, что на госрегистрацию вакцина выйдет в августе.

Разработку вакцины от коронавируса ведёт ещё ряд российских научных центров, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Ранее российские власти заявили о благоприятной тенденции - заболеваемость коронавирусом в стране снижается.