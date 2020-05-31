Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет изучать, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки.

"Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

Как сообщила Попова, ей известно о нескольких случаях заражения кошек, но "совершенно неизвестно, откуда у этих кошек появился вирус".

В минувший вторник пресс-служба Россельхознадзора подтвердила инфицирование в России новым коронавирусом кошки. Однако в ведомстве подчеркнули, что коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается.

Позже в ведомстве сообщили о возможности получения нового коронавируса человеком от норки и призвали соблюдать гигиену при общении с животными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также международные и национальные объединения ветеринаров подчеркивали, что животные не являются переносчиками заболевания.

Как правило, именно владельцы кошек сначала заболевали вирусом, а потом начинали болеть их питомцы.

Ученые из США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 и могут инфицировать других своих сородичей. Об этом говорилось в статье исследователей, которая опубликована в журнале New England Journal of Medicine 13 мая. При этом научно подтвержденных фактов о том, что человек может заразиться коронавирусом от кошки, нет.

Более того, ученые говорили о том, что человек, у которого есть домашний питомец, как правило переносит болезнь легче, потому что его иммунитет чаще сталкивается с различными вирусами и инфекциями от животного.