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РПЦ начала собирать данные о насилии над детьми в монастыре, духовник которого попал под суд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия сообщила, что продолжает собирать свидетельства ненадлежащего обращения с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре, духовник которого попал под суд после проклятий в адрес тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса.

"Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что некоторые события происходили десять и более лет назад.

"Просим бывших воспитанников, считающих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, обращаться к представителю епархии", - говорится в сообщении с уточнением, что епархия гарантирует сохранение тайны информации и может оказать духовную и психологическую помощь.

Между тем уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила "Интерфаксу", что к ней подобные обращения не поступали.

"Там только начинается (процесс - ИФ). Мы договорились, что сначала работает само православное сообщество. Возможно, они сами справятся, без властей, без силовиков. Дальше будем смотреть. Мне кажется, излишнее вмешательство в дела православия и любой религии - это неправильно", - сказала собеседница агентства.

"Захвативший" Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий - ковид-диссидент. В апреле в интернете разошлись видеозаписи его выступлений, на которых он называл пандемию коронавируса мифом, предостерегал об угрозе создания электронного лагеря сатаны и чипирования, а также проклинал тех, то закрывает храмы из-за COVID-19. Он призывал не подчиняться церковному руководству и светским властям.

В конце апреля епархия запретила ему проповедовать и выступать публично. За неподчинение этому запрету в мае его запретили в священнослужении, лишили права носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать

7 июля гражданский суд в Верхней Пышме рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена. Ему вменяют ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

ЕПЦ Свердловская область

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